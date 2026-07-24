La cena d’estate di Molina Mon Amour: sabato 8 agosto 2026 all’ex asilo “nella Buca”

Written by Redazione• 9:03 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

MOLINA DI QUOSA – Avrà luogo all’ex asilo “nella Buca”, in via Antonello da Messina 9, a Molina di Quosa, la tradizionale cena estiva di Molina mon amour, che chiude la stagione 2026. La serata è dedicata, come sempre, ad Alessandro Della Croce, il “Topino”, socio fondatore di Molina mon amour scomparso qualche anno fa. Appuntamento a sabato 8 agosto alle 20.

È possibile prenotare il proprio posto recandosi al tabacchino di Paola e Sandra a Molina, in piazza don Bertini (piazza della chiesa), fino a mercoledì 5 agosto. Il costo è di 25 euro e occorrerà depositare un acconto di 10. La serata sarà accompagnata dalla musica del maestro Carlo Boccacci.

Per qualsiasi informazione su menu e prenotazioni: 379 1913131 (solo WhatsApp).



Ecco il menu a cura del gruppo cucina di Molina mon amour, che organizza la serata:



Ricotta al forno con insalatina di pomodori marinati



Gnocchetti di patate con salsa di pomodoro e crema di melanzane



Fagottini di manzo con verdure di stagione alla paprika



Clafoutis alle pesche e lamponi



Acqua, vino, caffè

Last modified: Luglio 24, 2026