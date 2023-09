La Carovana della Legalità torna a Cascina il 4 ottobre

Scritto da admin• 2:41 pm• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – La Carovana Antimafia torna a passare da Cascina dopo alcuni anni. L’appuntamento è per mercoledì 4 ottobre, quando arriverà “Le grand tour dei beni confiscati in Toscana” (3-9 ottobre) per un convegno cui seguirà la “Cena della Legalità”.



Il primo appuntamento si terrà alle 18 alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato: interverranno Michelangelo Betti (Sindaco di Cascina), Angelo Corbo (presidente delle “Sentinelle di Nonno Nino”), Giuseppe Lumia (già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia) e Ylenia Zambito (Senatrice PD); modera Francesca Mori, assessora alle politiche giovanili e alla legalità del Comune di Cascina.

“La Regione Toscana ha lanciato e finanzia questo progetto, vinto dalla Fondazione Caponnetto – sottolinea Francesca Mori, assessora alla legalità del Comune di Cascina –. Grazie a questo, 16 giovani toscani e siciliani potranno fare il giro dei beni confiscati alla mafia sul territorio toscano. Quando è stata chiesta l’adesione di Cascina, avevamo due beni sottratti alla criminalità organizzata. Dopo la revoca degli stessi, gli organizzatori hanno ritenuto comunque importante fare tappa qua, organizzandovi pure il convegno, proprio in quanto evento raro e degno di essere approfondito. Invitiamo i cascinesi a prenotarsi per la cena che serve a finanziare la Carovana della Legalità”.

Alle 20, dunque, ci sarà la ‘Cena della Legalità’ al Circolo Arci di Marciana (piazza della Concordia 9), il cui ricavato andrà a favore della Carovana della Legalità affinché possa continuare il suo viaggio. Durante la serata, le associazioni aderenti illustreranno ai presenti il proprio impegno civile nella promozione e nell’educazione alla legalità. Seguiranno alcune testimonianze sui beni confiscati alla mafia in Toscana raccontate dai giovani toscani e siciliani che partecipano al tour. Costo della cena 20 euro a persona (10 euro per i minori di 12 anni): informazioni e prenotazioni entro venerdì 29 scrivendo a fgiorgione@comune.cascina.pi.it, tel. 050/719199.

