La cantante pisana Martina Niccolai ha partecipato a “E viva il Videobox” su Rai 2

Scritto da Antonio Tognoli• 11:47 am

PISA – Martina Niccolai ha partecipato nei giorni scorsi al format di Rai 2 “E VIVA IL VIDEOBOX”, lo spin-off di “Viva Rai 2”, ideato da Rosario Fiorello.



La cantante pisana ha interpretato “Fai rumore diodato” di Diodato e “Ain’t no other man” di Christina Aguilera.



“Ringrazio la redazione per avermi invitata ad esibirmi – afferma Martina Niccolai- È stata una bellissima esperienza per me negli studi di Radio 2 ed ho potuto toccare con mano la professionalità dello staff di Viva Rai 2 e di Rosario Fiorello. Spero di ripetere presto questo tipo dì esperienza. Per il prossimo futuro ho in serbo un nuovo lavoro. A breve ci saranno novità”.

