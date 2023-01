350 iscritti al PD in provincia di Pisa hanno sottoscritto la candidatura di Elly Schlein

Scritto da admin• 12:08 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Sono circa 350 le firme raccolte a sostegno della candidatura di Elly Schlein in provincia di Pisa tra gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico. In soli quattro giorni sono stati in moltissimi ad aderire all’appello lanciato dalla candidata alla segreteria del PD, a testimonianza della crescita dell’entusiasmo intorno alla proposta politica di Schlein.

“Il sostegno proveniente dalla base del Partito sta crescendo molto rapidamente: sta maturando la consapevolezza che la proposta politica di Elly possa fornire al Partito Democratico sia una chiara identità che quella credibilità perduta. Con grande gioia notiamo che in diversi si sono iscritti al Partito per la prima volta così come è un piacere ritrovare compagni di strada smarriti negli ultimi anni che si sono iscritti dopo diverso tempo. È intorno a temi cruciali come lotta alle disuguaglianze, lavoro e transizione ecologica che vogliamo ricostruire una nuova sinistra”, affermano i portavoce del coordinamento provinciale Gaia Moretti e Giovanni Russo.

“Ringraziamo tutti i militanti che si sono adoperati per raccogliere le firme, in particolar modo Matteo Cecchelli, Assessore di San Giuliano Terme, che ha coordinato la raccolta effettuata in questi giorni. Tra i sostenitori sono presenti: l’Assessora Regionale Alessandra Nardini, la Senatrice Ylenia Zambito e il Consigliere Regionale Andrea Pieroni.

È un piacere inoltre accogliere diversi Sindaci nella nostra squadra a sostegno di Elly Schlein: Michelangelo Betti (Cascina), Arianna Cecchini (Capannoli), Matteo Franconi (Pontedera), Marco Gherardini (Palaia), Alberto Lenzi (Fauglia) e Mirko Terreni (Casciana Terme-Lari). Insieme a loro numerosi assessori e consiglieri comunali hanno deciso di mettersi a disposizione perquesto percorso di rinnovamento e apertura del partito”, concludono Moretti e Russo.

Per aderire e rimanere aggiornati sulle prossime iniziative si può inviare una mail a organizzazione@partedanoipisa.org oppuremandare un sms o messaggio Whatsapp al numero 351-6562571

Last modified: Gennaio 28, 2023