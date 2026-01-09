Written by Gennaio 9, 2026 5:25 pm Pisa SC

Kosta Runjaic: “Con il Pisa ci aspetta un’altra grande sfida”

PISA – Alla vigilia di Udinese – Pisa, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei friulani Kosta Runjaic. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo estrapolato dal portale “TuttoUdinese.it “. 

Sulle condizioni di Zaniolo: “Ha chiesto il cambio in quanto ha sentito un piccolo fastidio al ginocchio. Si è allenato con la squadra e se tutto andrà bene sarà potrà essere a disposizione con il Pisa“. 

Sul Pisa afferma: “All’andata con i nerazzurri abbiamo avuto delle buone occasioni e ne abbiamo sfruttate solo una. Contro il Torino abbiamo concesso due occasioni e Okoye ha risposto presente. Quando serve il portiere fa parte dell’undici titolare e deve parare. Ha fatto una buona gara e siamo tornati a casa con una buona vittoria, dove comunque alcune cose non hanno funzionato e dobbiamo lavorarci sopra. Contro il Pisa dovremo giocare come contro il Torino. Il Pisa è un’altra buona squadra, ci aspetta una grande sfida“.

Il tecnico dei friulani torna sulla gara con il Torino: “È stata una partita intensa, dove tutti i giocatori sono usciti con i segni dello sforzo fisico. I giocatori devono  recuperare ma è ancora più semplice farlo quando si viene da un successo . Domani con il Pisa dobbiamo portare la stessa attenzione e volontà vista a Torino“. 

