Kode Chemoinformatics lancia Junes: il software innovativo per il settore chimico e farmaceutico

PISA- Kode Chemoinformatics, la Business Unit di Kode specializzata nello sviluppo di soluzioni software basate su Intelligenza Artificiale per il settore chimico, presenta Junes, il nuovo software progettato per supportare l’intero processo di ricerca e sviluppo (R&D) nel settore chimico e farmaceutico. Con un’ampia gamma di funzionalità per la visualizzazione, analisi ed elaborazione dei dati chimici, Junes accelera l’innovazione in ambito design molecolare, scoperta di farmaci, scienza dei materiali e predizione delle proprietà, senza la necessità di scrivere codice.

Il processo di ricerca e sviluppo di nuovi composti chimici, sia nel settore industriale che farmaceutico, richiede sempre più competenze avanzate in ambito informatico. La conoscenza di linguaggi di programmazione e la creazione di modelli di Intelligenza Artificiale sono ormai essenziali, ma rappresentano una barriera per molti esperti di dominio, oltre ad allungare i tempi di ricerca. Junes supera queste difficoltà, offrendo una soluzione integrata che combina descrittori molecolari 2D e 3D, modelli predittivi di tossicità e farmacocinetica, e altre avanzate funzionalità di chemoinformatica.

Con un’interfaccia grafica intuitiva, Junes rende accessibili le tecniche avanzate di chemoinformatica sia a chi lavora in ambito sperimentale che computazionale. È uno strumento modulare, che risponde alle diverse esigenze di ricerca con funzionalità avanzate per la progettazione molecolare, la previsione della tossicità e la visualizzazione dei dati chimici. Inoltre, può essere facilmente integrato nei processi di R&D già in uso in azienda o in laboratorio.

Junes supporta i laboratori e i ricercatori in vari ambiti:

Progettazione Molecolare : consente valutazioni avanzate di chemoinformatica, inclusi modelli QSAR, analisi di similarità molecolare e calcolo di descrittori in tempi rapidi.

: consente valutazioni avanzate di chemoinformatica, inclusi modelli QSAR, analisi di similarità molecolare e calcolo di descrittori in tempi rapidi. Scoperta di Farmaci : accelera l’esplorazione di nuovi spazi chimici, aiutando nella progettazione e selezione di molecole sicure, efficaci e sintetizzabili.

: accelera l’esplorazione di nuovi spazi chimici, aiutando nella progettazione e selezione di molecole sicure, efficaci e sintetizzabili. Conformità Normativa REACH: garantisce la conformità alle normative grazie agli strumenti in silico integrati.

Alessio Sommovigo, Business Unit Manager di Kode Chemoinformatics, afferma: “Con la nostra conoscenza delle esigenze del mercato della ricerca chimica, sia industriale che farmacologica, abbiamo voluto sviluppare uno strumento modulare che non solo risponda ai bisogni di un processo di R&D, ma che permetta di sfruttare le tecnologie più avanzate per ampliare lo spazio chimico esplorabile e accelerare i tempi per la scoperta di nuovi farmaci e composti sicuri ed efficaci.”

Funzionalità principali di Junes:

Elaborazione delle Strutture Chimiche

Rappresentazione e Conversione dei Dati Chimici

Curazione dei Dati

Analisi e Visualizzazione Chemoinformatica

Rappresentazioni Molecolari e Caratteristiche

Impronte Molecolari

Descrittori Molecolari

Generazione di Grafi Molecolari

Predizione di Eco-tossicità (inclusi modelli Vega, Toxtree e ToxRead)

Per maggiori dettagli, visita Junes – Kode Chemoinformatics.

Last modified: Aprile 8, 2025