A partire da aprile, il mercato straordinario di Marina di Pisa si sposta in piazza Viviani

PISA- A partire dal mese di aprile, i mercati straordinari di Marina di Pisa si terranno nella rinnovata piazza Viviani e nelle strade limitrofe, anziché sul lungomare, come avvenuto finora. Il primo appuntamento è fissato per domenica 13 aprile, con orario continuato dalla mattina fino a sera.

“L’iniziativa di spostare il mercato straordinario nella riqualificata piazza Viviani risponde a diverse necessità, con l’intento di bilanciare le esigenze degli operatori, dei residenti e dei turisti – afferma l’assessore al commercio Paolo Pesciatini. Si tratta di una soluzione sperimentale, mentre il mercato ordinario continuerà a svolgersi sul lungomare di Marina. Confidiamo che questa nuova collocazione possa soddisfare tutti, e ringraziamo le associazioni di categoria e gli operatori per la loro disponibilità, che ci permette di valorizzare ancora di più un’area che ospiterà anche i prestigiosi eventi estivi.“

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, l’amministrazione comunale ha adottato alcune modifiche temporanee al traffico e alla sosta, in vigore dalle ore 07:00 alle ore 22:00 di domenica 13 aprile.

In particolare, sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta, con rimozione coatta, nelle seguenti vie e piazze: piazza delle Baleari (braccio di collegamento da via Maiorca a via Tullio Crosio), via Tullio Crosio, piazza Viviani (lato sud, est, nord e parcheggio sterrato centrale), via Daiberto (dall’intersezione con via Maiorca all’intersezione con piazza Viviani) e via della Sirenetta.

Inoltre, saranno istituiti tratti di strada a fondo chiuso in queste vie: via Iacopo Ciurini (nel tratto da via Maiorca a piazza Viviani), via Antonio Corsani (intersezione con piazza Viviani), via Filippo Curzolari (intersezione con piazza Viviani).

Altre modifiche alla viabilità comprendono:

Via Maiorca (intersezione con via Daiberto) : nella direzione da via Barbolani verso piazza Baleari, obbligo di proseguire dritto o svoltare a sinistra; nella direzione da piazza Baleari a via Barbolani, obbligo di proseguire dritto o svoltare a destra.

: nella direzione da via Barbolani verso piazza Baleari, obbligo di proseguire dritto o svoltare a sinistra; nella direzione da piazza Baleari a via Barbolani, obbligo di proseguire dritto o svoltare a destra. Via Maiorca (intersezione con via Ciurini) : nella direzione da via Barbolani verso piazza delle Baleari, strada a fondo chiuso a destra; nella direzione da piazza delle Baleari verso via Barbolani, strada a fondo chiuso a sinistra.

: nella direzione da via Barbolani verso piazza delle Baleari, strada a fondo chiuso a destra; nella direzione da piazza delle Baleari verso via Barbolani, strada a fondo chiuso a sinistra. Via Barbolani (intersezione con via della Sirenetta) : nella direzione da via Maiorca verso il mare, obbligo di proseguire dritto; nella direzione dal mare verso via Maiorca, obbligo di proseguire dritto.

: nella direzione da via Maiorca verso il mare, obbligo di proseguire dritto; nella direzione dal mare verso via Maiorca, obbligo di proseguire dritto. Via Barbolani (intersezione con via Corsani) : nella direzione da via Maiorca verso il mare, strada a fondo chiuso a sinistra; nella direzione dal mare verso via Maiorca, strada a fondo chiuso a destra.

: nella direzione da via Maiorca verso il mare, strada a fondo chiuso a sinistra; nella direzione dal mare verso via Maiorca, strada a fondo chiuso a destra. Via Barbolani (intersezione con via Curzolari): nella direzione da via Maiorca verso il mare, strada a fondo chiuso a sinistra; nella direzione dal mare verso via Maiorca, strada a fondo chiuso a destra.

Infine, la pista ciclabile del lungomare in via Tullio Crosio e piazza Viviani lato mare sarà chiusa durante gli stessi orari, nel tratto occupato dai banchi del mercato.

Last modified: Aprile 8, 2025