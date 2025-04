Laboratori e vacanze per anziani a Cascina

Written by Antonio Tognoli• 4:02 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – È stata approvata la proposta progettuale presentata dagli enti del terzo settore Centro Sociale “Il Giardino” in partnership con il Centro Sociale Cascinese e il Centro Sociale Latignano, per la realizzazione di soggiorni estivi, gite di un giorno, laboratori, incontri e ginnastica dolce.

I soggiorni estivi prevedono due soluzioni: quello residenziale in pensione completa comprensivo di trasporto, accompagnatore e servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, all’hotel Latini, Rivazzurra Rimini, nel periodo dal 17 giugno al 1 luglio; e quello giornaliero comprensivo di trasporto, servizio spiaggia e accompagnatore al Bagno degli Americani a Tirrenia dal 16 giugno al 4 luglio.

“Prosegue la bella collaborazione tra i centri sociali del nostro territorio – commentano il sindaco Michelangelo Betti e Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali –, che siamo orgogliosi di sostenere per poter contribuire al benessere dei nostri anziani. I progetti presentati quest’anno prevedono numerose attività che spaziano dalle gite a diversi tipi di laboratori. L’attenzione dell’amministrazione si rivolge prevalentemente alla fascia più fragile della popolazione: il contributo concesso permette infatti di mantenere i prezzi calmierati e apportare significative riduzioni in base alle fasce ISEE”.

Nella proposta sono presenti anche una gita di un giorno da fare tra giugno e luglio con destinazione da definire e la visita alla Certosa di Calci nel mese di maggio. A completare l’offerta dei centri sociali c’è l’organizzazione di 4 settimane di laboratori da svolgere a settembre alla Casa Rosa di Marciana e nel Centro Sociale il Giardino con orario 8.30-12.30, durante i quali si alterneranno: laboratori di ceramica, incontri con la psicologa, incontri con le forze dell’ordine, incontri di lettura, laboratori di pittura, ginnastica dolce e incontri/laboratori di erboristeria.

Le quote di partecipazione alle attività e alle vacanze estive residenziali, in particolare per quei soggetti che si trovano in una situazione di fragilità economica, saranno applicate diverse percentuali in base alla fascia Isee. Per ulteriori informazioni basta scrivere una e-mail a centrosocialecascinese@gmail.com, oppure chiamare i numeri 329/2265073 (Centro Sociale Il Giardino), 339/4491802 (Raffaella Baroni, Centro Sociale Cascinese), 347/0031763 (Centro Sociale Latignano).

Last modified: Aprile 8, 2025