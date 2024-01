Katia Beni al Teatro Verdi di Casciana Terme in scena con “Incontri possibili”

Scritto da admin• 10:09 am• Pisa, Casciana Terme Lari, Spettacolo, Tutti

CASCIANA TERME – La comicità sotto i riflettori della stagione “Teatro Liquido”, edizione 2023/2024 a cura di Guascone Teatro. Ovvero, “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Domenica 4 febbraio 2024 alle 18,00 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11, Guascone Teatro presenta “Incontri possibili (atto IV)”. Una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione con Katia Beni intervistata Andrea Kaemmerle.

Un tavolo, due bottiglie di rosso, un tagliere di ricordi, crostini di aneddoti e poi parole sulla vita, la filosofia, gli amori e le battaglie culturali. Una chiacchierata che è già teatro di per sè. Quarto appuntamento di un progetto fatto per giocare con grandi artisti del teatro Toscano degli ultimi 100 anni. Questa volta la grande ospite è Katia Beni, talentuosissima produttrice di buonumore e non solo. Protagonista in tantissimi progetti in cinema, tv, presenza costante sui palcoscenici di tutta Italia. Katia incrocia da tempo le strade con Guascone Teatro ed è per noi un’amica importante.

In questo appuntamento confidenziale ed allo stesso tempo vulcanico torneranno a galla gli episodi e gli aneddoti di una carriera fatta di sagacia e grinta. Un’occasione per conoscere meglio il suo mondo e tanti aspetti di un mestiere che in qualche modo rimane sempre molto misterioso ed artigianale. Come sempre negli “Incontri impossibili” a far da sobillatore ci sarà Andrea Kaemmerle, come sempre impegnato a far confessare i “grandi ospiti” in un ruolo a metà tra Cathrine Spack e Socrate.

Ingresso: intero 12,00 €, ridotto 10,00 €. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Su prenotazione: Tagliere a gusto dell’artista 10,00 euro (tagliere + bevuta).

