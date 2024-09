Iti da Vinci di Pisa, proseguono i lavori Pnrr del valore di oltre 7.5 milioni di euro

Scritto da Antonio Tognoli• 11:08 am• Attualità, Pisa

Lavorazioni che procedono a step, gli spazi per la didattica disponibili grazie alla reciproca collaborazione col Liceo Carducci

PISA – Proseguono a pieno ritmo le lavorazioni all’Iti Leonardo Da Vinci di Pisa a cura della Provincia di Pisa: nella giornata di venerdì 19 settembre il Presidente Massimiliano Angori ha effettuato un sopralluogo al plesso scolastico cittadino, insieme al Dirigente Scolastico professor Federico Betti.

“Si tratta di importanti lavorazioni a cura dell’ente provinciale, del valore di oltre 7,5 milioni di euro”, fanno sapere dall’Amministrazione Provinciale. “Le lavorazioni interessano il fabbricato principale e sono finalizzati a: messa in sicurezza, miglioramento sismico ed efficienza energetica, adeguamento alla normativa antincendio. La Provincia, inoltre, anche attraverso la direzione dei lavori, ha più volte richiesto alla ditta appaltatrice di incrementare la forza lavoro per un più celere avanzamento del cantiere, sia per rispettare il termine contrattuale per la relativa ultimazione (marzo 2026, ndr) sia per contenere i disagi per l’attività scolastica. Per quest’ultimo aspetto, infatti, il progetto ha previsto che le lavorazioni procedessero per fasi, cosicché si potessero restituire nella disponibilità dell’Istituto le parti di volta in volta completate. Al momento, il maggiore impatto del cantiere sull’attività scolastica si registra in corrispondenza del vano scale, dal punto di vista del collegamento tra le due ali dell’edificio; infatti, considerato il ritardo del cronoprogramma rispetto alle previsioni, è stato necessario realizzare un percorso dedicato per superare in qualche modo la suddetta interruzione e provare a contenere il disagio per studenti e insegnanti con l’inizio del nuovo anno scolastico. Proprio in questi giorni si sta discutendo il cronoprogramma che l’impresa ha proposto come aggiornamento, per cui appena definito potremmo fornire informazioni più dettagliate sulle tempistiche previsionali dell’avanzamento dei lavori.

Riguardo, invece, l’appalto relativo all’hangar, allo stato attuale i lavori risultano interrotti a causa dello scioglimento dal vincolo contrattuale da parte dell’impresa appaltatrice. Pertanto, sono in corso di definizione gli adempimenti tecnico-amministrativi per la chiusura dei rapporti con l’impresa in modo da poter aggiudicare l’appalto a nuova ditta per scorrimento della graduatoria di gara. Ricordiamo che i lavori per questa porzione sono finalizzati alla messa a punto di idonei spazi esterni alla scuola, e che in questo momento, attraverso le lavorazioni in corso, la Provincia di Pisa sta mettendo a punto interventi finalizzati a rendere fruibili gli spazi per gli studenti e le studentesse”.

“La nostra comunità scolastica ha spazi e aule sufficienti a disposizione per questo anno scolastico, anche grazie a un proficuo confronto e una reciproca collaborazione con il Liceo Carducci, che ci fornirà aule necessarie nel corso dei prossimi mesi. Mettiamo dunque in atto con il Liceo suddetto un rapporto operativo, raccogliendo l’invito della proprietà provinciale di condividere gli spazi scolastici in base alle singole esigenze degli istituti e al rispettivo numero di iscritti”, sottolinea il Dirigente Scolastico professor Betti. “Da sottolineare che i lavori a cura della Provincia di Pisa stanno proseguendo all’interno dell’edificio, e per quanto riguarda gli spazi esterni il nostro plesso può vantare un’ampia disponibilità di parcheggio, nonostante la zona centrale e l’ubicazione alla vicinissima Piazza dri Miracoli. Ringraziamo dunque la Provincia di Pisa per l’impegno profuso nel tempo a supportare anche la nostra scuola”, conclude Betti.

Last modified: Settembre 21, 2024