Istituto Modartech diventa 100% green con energia prodotta da Ecofor

PONTEDERA – Istituto Modartech diventa 100% green. In occasione della XXI° edizione di M’illumino di meno – Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili – promossa da Rai Radio2, che quest’anno è dedicata al settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riutilizzo degli abiti, la Scuola di Alta Formazione di Pontedera annuncia un ulteriore passo verso la sostenibilità, attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Grazie alla collaborazione con Ecofor Service, infatti, a partire dal mese di aprile la sede di Istituto Modartech di viale Rinaldo Piaggio sarà completamente alimentata da energia green, proveniente dall’impianto di smaltimento di Gello, dove Ecofor produce energia elettrica dai rifiuti sufficiente a soddisfare il bisogno di oltre 4000 famiglie.

“Saremo la prima scuola di moda e design ad utilizzare energia rinnovabile, prodotta dai rifiuti – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. – Con Ecofor collaboriamo da molti anni e dal 2017 contribuiamo agli EcoDays, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale attraverso incontri, workshop e approfondimenti con i giovani. Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello a questo rapporto e siamo particolarmente felici di poterlo annunciare in occasione della Giornata Nazionale sul Risparmio Energetico. Essere green fa parte del nostro dna, poiché da molti anni abbiamo posto una particolare attenzione a progetti di upcycling, di coscienza ambientale ed innovazione responsabile, che rappresentano un’estensione del concetto di qualità nella moda, intesa come prodotto di ricerca, tracciabilità e riutilizzo in tutte le sue forme, diffondendo il valore

della sostenibilità alle future generazioni di designer.”

Un approccio, questo, che contraddistingue da sempre Istituto Modartech e ne guida i percorsi didattici rivolti alle nuove generazioni di designer. Nascono così progetti originali portatori di messaggi unici e distintivi, che si esprimono attraverso l’utilizzo di materiali riciclati o difettati e delle rimanenze di magazzino, con attenzione a tutta la filiera e all’impiego di materie prime naturali non trattate. Tra i progetti realizzati, lo scorso anno, in occasione degli EcoDays a cura di Ecofor Service, Istituto Modartech ha presentato la mostra “Sustainable Fashion | Virtual & Craftsmanship”: protagonisti una serie di outfit ideati e realizzati dai talenti Modartech, che hanno destrutturato e successivamente rielaborato gli abiti dell’archivio storico Gattinoni di Stefano Dominella, sotto la guida dello stilista Guillermo Mariotto, per esplorare nuovi linguaggi e forme di creatività. Un progetto di upcycling che ha visto tornare a nuova vita collezioni che hanno fatto la storia della maison romana.

Una sperimentazione artistica che continua a rinnovarsi e che oggi viene affiancata da un ulteriore elemento distintivo, che farà di Istituto Modartech la prima scuola di moda e design ad essere alimentata ad energia 100% rinnovabile.

“Reinventare, riciclare e riutilizzare fanno parte della nostra cultura aziendale – aggiunge Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service. – Siamo felici che l’energia elettrica interamente prodotta da biogas e quindi 100% rinnovabile, andrà ad alimentare un polo di formazione d’eccellenza come l’Istituto Modartech, con il quale siamo legati da tanti anni di collaborazione verso la promozione delle tematiche green e ambientali”.

“Questa iniziativa rappresenta una scelta coraggiosa e lungimirante – spiega Alessandro Puccinelli, Assessore allo sviluppo economico e ambiente del Comune di Pontedera. – Modartech ed Ecofor sono due eccellenze del nostro territorio, che collaborano da molti anni e siamo felici che oggi questa loro collaborazione si arricchisca permettendo alla Scuola di Alta Formazione di utilizzare energia 100% rinnovabile. Mi auguro che altre realtà possano seguire questo esempio e che tutti, nel nostro piccolo, possiamo dare il nostro contributo verso uno stile di vita più responsabile e attento alle tematiche ambientali”

