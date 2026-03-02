Istituto Modartech, 50 borse di studio per Fashion e Communication Design

Written by Antonio Tognoli• 1:04 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Cinquanta borse di studio per aiutare i giovani a trasformare il talento creativo in una professione. È l’iniziativa lanciata dall’Istituto Modartech di Pontedera, che mette a disposizione contributi a sostegno della retta per i corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design.

Per candidarsi è necessario presentare un progetto creativo che sarà valutato da una commissione di esperti. Gli elaborati ritenuti migliori potranno accedere alle borse di studio previste dal bando.

Le candidature possono essere inviate in tre sessioni:

entro il 15 marzo

entro il 15 aprile

entro il 15 maggio

Le borse saranno assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili. Tutti i dettagli sono consultabili nella sezione “Borse di studio e agevolazioni” del sito dell’Istituto. È inoltre possibile scrivere a orientamento@modartech.com per informazioni.

Open Lesson: lezioni aperte dal 9 marzo

Accanto al sostegno economico, Modartech propone un’esperienza diretta con un calendario di 12 Open Lesson in programma dal 9 marzo al 27 aprile.

Gli incontri sono rivolti agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e ai neodiplomati, che potranno assistere dal vivo alle lezioni dei corsi di laurea, entrare nei laboratori e conoscere il metodo didattico dell’Istituto.

Un’occasione per confrontarsi con docenti e studenti e scoprire da vicino una realtà formativa orientata al mondo del lavoro.

Per conoscere il programma delle lezioni è possibile consultare il sito dell’Istituto. Per iscrizioni e informazioni: 0587 58458 oppure orientamento@modartech.com.

Last modified: Marzo 2, 2026