Istallato un nuovo defibrillatore ad Acciaiolo di Fauglia

Written by admin• 1:23 pm• Attualità, Fauglia, Pisa

PISA – È stato installato sabato 25 gennaio in via Marconi ad Acciaiolo, su un muro attiguo al bar “La nuova Bar..zelletta”, un moderno defibrillatore a uso per i casi di emergenza.

Alla semplice e breve cerimonia erano presenti il sindaco Alberto Lenzi e l’assessora Pietra Molfettini. Quello di Acciaiolo, appena installato ma già pienamente funzionante, rientra nel piano di dotazione dei defibrillatori per ogni frazione del comune di Fauglia.

Oltre a quelli di cui sono dotati per legge gli impianti sportivi e le strutture scolastiche, già da tempo a Luciana ne è stato installato uno. Quello di Fauglia, collocato sul muro perimetrale dell’ex scuola media, sarà spostato presso il Teatro comunale. E al defibrillatore di Acciaiolo, appunto in funzione da oggi 25 gennaio, a breve si aggiungerà quello di Valtriano, ubicato a fianco della Farmacia in piazza Primo Maggio.

“Tutte le frazioni avranno a disposizione un defibrillatore – ha commentato il sindaco Alberto Lenzi – la Croce Rossa organizzerà dei corsi per imparare a usarlo”. “Già ne sono stati svolti due – ha aggiunto l’assessora Pietra Molfettini – e altri saranno programmati nelle frazioni”. Quindi il sindaco ha annunciato che le posizioni dei defibrillatori saranno individuabili sulle cartine e saranno comunicata al 118 e alla Regione.

Il sindaco Alberto Lenzi ha ricordato che il gestore del bar di Acciaiolo, Federico Gennai, ha già fatto un corso specifico per l’utilizzazione dell’apparecchiatura la quale, comunque, in caso di necessità fornisce autonomamente le indicazioni per il suo utilizzo. Infine ha concluso ringraziando Fabio Dal Canto, proprietario dell’immobile, per aver consentito l’uso del muro esterno, nonché l’operaio comunale Mirko Corradini per l’installazione.

Last modified: Gennaio 25, 2025