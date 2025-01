Il Giubileo dei giornalisti e degli operatori della comunicazione. San Francesco Sales celebrato in Cattedrale

Written by admin• 12:00 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 24 gennaio di ogni anno si festeggia San Francesco di Sales (1567-1622), vescovo e grande comunicatore attraverso l’utilizzo della carta stampata e, per questo, patrono dei giornalisti e di tutti quelli che lavorano nel campo della comunicazione.

Quest’anno la ricorrenza si inserisce nell’anno santo appena iniziato col “Giubileo degli operatori della comunicazione” festeggiato solennemente nella Cattedrale di Pisa alla presenza dell’arcivescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto. Presenti rappresentanti del mondo della carta stampata, della radio, della televisione e dei nuovi media sempre più importanti in “Questo anno di grazia, il Giubileo che stiamo vivendo, un tempo nel quale ritornare alle origini, ai fondamenti, alle cose belle, a quei germogli che dovrebbero diventare dei vivai, se si rimette in funzione un percorso educativo, formativo che passa dalla comunicazione oggi, più di quanto non si pensi. -Ha detto l’arcivescovo nell’omelia- Un articolo su un giornale è una goccia, ma tante gocce d’acqua fanno un bicchiere, un oceano, ma senza gocce d’acqua”.

La comunicazione è sempre più centrale ed essenziale anche di fronte a problemi vitali come quelli che si discutono “in questi giorni in Toscana a proposito del fine vita nell’indifferenza generale. Ma cosa sa la gente? Cosa sta succedendo? È un abbassamento al minimo? È rendere tutto possibile, è questa la libertà vera, la pienezza della vita è quella? Credo che queste domande ce le dobbiamo fare e aiutare anche chi deve decidere a leggere le cose in maniera più ampia, più vera e più profonda altrimenti non c’è una visione capace di creare quel bene comune di cui tanto si parla ma che stenta e realizzarsi”.

“L’anno di grazia del Signore viene offerto a ciascuno di noi perché faccia la sua parte e possiamo concludere queste riflessioni con le parole del Vangelo: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. Quando veramente offriamo qualcosa di vero e autentico e giusto, si compie, per chi crede, l’autenticità del bene e dell’amore che trova il suo fondamento nella parola di Dio”.

Dopo la Santa Messa un rinfresco nella suggestiva cornice del portico dei locali del bistrot annesso al museo dell’Opera del Duomo. I presenti al Giubileo in cattedrale hanno ricevuto in omaggio la “Carta del Pellegrino” nata dalla collaborazione con l’Opera Primaziale Pisana, il Comune di Pisa, la Fondazione Palazzo Blu e la cooperativa CoopCulture (che gestisce le Mura di Pisa) e che darà accesso a riduzioni e permetterà di visitare gratuitamente tutti i monumenti della piazza dei miracoli.

