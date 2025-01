Roberto Breda: “Il Pisa è una squadra forte ed è seconda con pieno merito”

Written by admin• 1:38 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Salernitana Roberto Breda, ex Livorno, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della difficile sfida che i granata saranno chiamati ad affrontare domani alle ore 15 all'”Arena Garibaldi” contro il Pisa dell’ex Pippo Inzaghi.Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Salerno Granata”.

L identità della Salernitana. “Ormai è questa, il modulo è consolidato. Il Pisa è una squadra forte, è lì davanti con pieno merito, una squadra di sostanza. Noi dobbiamo avere l’atteggiamento di chi vuole avere continuità di prestazioni e risultati. Nessuna gara è scontata, noi vogliamo fare bene, anche se non sarà facile”.

Mercato. “Su Christensen rimane la stima dei portieri che c’erano prima, si è creata quest’opportunità di mercato che dà valore alla nostra rosa. Su Sepe non so cosa succederà, il mercato è aperto. Ovviamente non li alternerò di settimana in settimana, il portiere è un ruolo delicato. Cerri ha subìto una botta, la gestione è stata quella normale di quando succedono queste cose. Vediamo chi ci sarà affianco a lui domani, spero di fare le scelte giuste. Le alternative a centrocampo sono tante, questa gara sarà diversa da quella contro la Reggiana. Caligara si è allenato bene, può essere della gara, così come Tongya. E’ vero che Raimondo l’anno scorso ha segnato solo in trasferta, se ci sono spazi in più lui è bravissimo ad attaccare la profondità. E’ un ragazzo giovane, che sente molto le responsabilità quest’anno. Ha già fatto bene in B, ha tutto per farlo ancora.”

Sul Pisa. “I nerazzurri, soprattutto in casa, cercano di non farti mai giocare. Noi dobbiamo avere più letture, la nostra mentalità deve essere quella di andarli a prendere, a prescindere da se giochiamo in casa o in trasferta. Vogliamo avere una mentalità da duello; il Pisa è maestro in questo, perciò sarà davvero un bel banco di prova domani”.

