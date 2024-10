Intervento di messa in sicurezza di una pianta pericolante in Via Vincenzo Bellini

Scritto da admin• 12:48 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – A seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco in via Vincenzo Bellini, civico n. 1, e della segnalazione di un verbale che attesta la pericolosità di una pianta inclinata, il Comune di Pisa ha incaricato l’Università di Pisa e la ditta Euroambiente, in base al contratto di manutenzione del verde pubblico, di effettuare una verifica dello stato vegetativo della pianta per garantirne la sicurezza.

Il sopralluogo ha rivelato un evidente rialzamento della zolla radicale, ferite cicatrizzate sulla chioma e un fusto inclinato di 17 gradi verso sud-est. Attraverso indagini strumentali e valutazioni di stabilità, sono emersi valori preoccupanti che non possono essere risolti con le normali pratiche agronomiche.

In considerazione della posizione della pianta, situata in un’area verde vicino a una strada trafficata e all’ingresso di un edificio scolastico, si rende necessario procedere con l’abbattimento per prevenire rischi per persone e beni.

Sarà poi piantato un nuovo esemplare arboreo di specie autoctona. L’intervento comporterà l’occupazione dell’area verde e del marciapiede adiacente e si svolgerà, salvo condizioni meteorologiche avverse, giovedì 24 ottobre dalle ore 8.00 alle 17.00.

FOTO TRATTA DA https://www.comune.pisa.it/

Last modified: Ottobre 23, 2024