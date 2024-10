Calcio a 5 Serie C1. Il CUS Pisa attende Fucecchio e Monsummano per spiccare il volo

Scritto da admin• 10:24 am• Pisa, Sport

Appuntamento alla Geodetica di Via Chiarugi venerdì 25 e a Monsummano lunedì 28 ottobre per i ragazzi di Agosti

PISA – Dopo il turno di riposo venerdì 25 ottobre alle ore 21,30 presso la Geodetica di Via Chiarugi torna in campo il Cus Pisa Calcio a 5 per la quinta giornata del campionato di serie C1 contro l’Atletico Fucecchio.

La compagine del Cus Pisa, prima squadra futsal della città, è reduce dalla bella vittoria con Livorno affronterà l’Atletico Fucecchio, match importante in vista del recupero della quarta giornata che si terrà lunedì 28 ottobre in trasferta contro il Monsummano. Gli uomini di mister Agosti vanno a caccia del bottino pieno per presentarsi per il big match del 1 novembre a ridosso della capolista Remole, leader attuale della classifica.

LA CLASSIFICA. Remole, Deportivo Chiesanuova 12; Le Crete, Futsal Lucchese 9; CUS PISA, Alberino 7; San Giovanni, Fucecchio, Città di Massa 6; La 10 3; Atletico Fucecchio, Tau Altopascio 1; Monsummano e Virtus Poggibonsi 0.

Last modified: Ottobre 23, 2024