Interventi urgenti sulla rete stradale tra Lungarno Buozzi e via Matteotti

Written by admin• 12:01 pm• Pisa, Attualità

Modifiche temporanee alla viabilità il 31 luglio e 1° agosto

PISA – A causa di un cedimento del manto stradale dovuto al danneggiamento di una traversa della fognatura bianca, nei giorni 31 luglio e 1° agosto 2025 sono in corso interventi di ripristino nella zona compresa tra Lungarno Buozzi e la rotatoria dedicata ai Vigili del Fuoco Caduti in servizio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di piazza Caduti di Cefalonia che collega Lungarno Buozzi alla rotatoria.

Le operazioni interesseranno in particolare via Matteotti, all’altezza dell’ingresso principale della Caserma dei Vigili del Fuoco, dove sarà risanato un avvallamento della carreggiata. In questo punto verrà istituito un restringimento di corsia, con la presenza di personale addetto alla viabilità per garantire il regolare e sicuro transito di veicoli e pedoni.

Si segnala inoltre che, provenendo dalla rotatoria in direzione Ponte della Vittoria, non sarà consentita la svolta a destra per rientrare in piazza Caduti di Cefalonia: sarà possibile soltanto proseguire dritto verso il ponte, che rimarrà regolarmente percorribile.

Last modified: Luglio 31, 2025