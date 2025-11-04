Written by Novembre 4, 2025 6:24 pm Pisa, Attualità

Interruzione idrica programmata nel comune di Pisa

PISAAcque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, venerdì 7 novembre dalle ore 13 alle 16 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Asmara, Caduti di Kindu, Caduti di Sarajevo e San Giusto.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà riprogrammato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

