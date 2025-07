Interruzione idrica giovedì 10 luglio in alcune vie del Comune di Pisa

Written by admin• 10:43 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Acque SpA informa che, per lavori sulla rete idrica, giovedì 10 luglio 2025 dalle ore 8.00 alle 14.30 sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in alcune zone del Comune di Pisa: Piazzale Amalfi, Piazzale Sicilia, via 4 Novembre, via Biduino, via Galluppi, via Gentileschi, via Genova, via Gobetti (tra via 4 Novembre e via Rindi), via Isole Lipari, via Martini (tra via Pisano e via Rindi), via Piave, via Tommaso Pisano (tra via Gobetti e via Biduino), via Ravenna, via Rindi (tra via Bianchi e Piazzale Amalfi) e via Venezia.

Al termine dei lavori, l’acqua potrà presentarsi temporaneamente torbida, fenomeno destinato a scomparire in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato di 24 ore, mantenendo lo stesso orario.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800 983 389.

