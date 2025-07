Nuovo mezzo per la Croce Rossa di San Frediano

Written by admin• 10:38 am• Cascina, Attualità

SAN FREDIANO – Partecipata cerimonia alla Croce Rossa di San Frediano. N ello spazio esterno della sede di via Tosco Romagnola il presidente del Comitato Cri, Antonio Santoro, ha ha presentato il nuovo mezzo per il trasporto sociale. Tante uniformi rosse per salutare l’arrivo di un pulmino che dà maggiore qualità al servizio all’associazione.

“Ci siamo impegnati per rinnovare il parco mezzi – ha raccontato il presidente Santoro -. Il nuovo pulmino sarà dedicato a varie forme di trasporto sociale. Ringrazio le aziende e le istituzioni che ci hanno dato una mano per raggiungere questo risultato. Questo taglio del nastro rappresenta la volontà della nostra Croce Rossa di far crescere le attività per il territorio“.

“Faccio i complimenti al presidente e a tutti i volontari – ha commentato il sindaco, Michelangelo Betti -. I servizi sono progressivamente cambiati e si sono ampliati e la Cri sanfredianese ha sempre cercato di dare risposta, passando dal sanitario ad attività di natura più puramente sociale“.

