La Luna e le Mura: osservazione astronomica a Pisa sabato 12 luglio

Written by admin• 11:17 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Da sempre la Luna affascina scienziati, poeti e navigatori: presenza costante nel cielo, compagna silenziosa del nostro pianeta, racchiude storie antiche e misteri ancora da svelare. Sabato 12 luglio sarà possibile ammirarla da una prospettiva unica durante la serata di osservazione astronomica “La Luna e le Mura”, organizzata dagli esperti dell’ACA – Associazione Cascinesi Astrofili – insieme al professor Massimiliano Razzano.

Per l’occasione, lungo il camminamento in quota delle Mura di Pisa verranno installati due telescopi: uno a 11 metri d’altezza, nei pressi del leone, e l’altro a 25 metri sulla Torre Santa Maria, aperta eccezionalmente al pubblico. In uno scenario suggestivo come quello di piazza dei Miracoli, si potranno esplorare da vicino il Mare della Tranquillità, i grandi crateri e gli altipiani lunari, oltre alle stelle visibili nel cielo serale.

L’evento è promosso da CoopCulture, Itinera e Promocultura – le tre cooperative che gestiscono il monumento – in collaborazione con ACA, il Museo degli Strumenti di Fisica e la Ludoteca Scientifica del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, nell’ambito del progetto “Stelle per tutti” dell’UAI-DI.

Sono previsti tre turni di visita, con partenza alle ore 21.00, 22.00 e 23.00, dall’accesso alle Mura in piazza dei Miracoli.

Biglietto intero: 8 euro (+1,50 euro di prevendita)

Biglietto ridotto: 3 euro per bambini sotto gli 8 anni

Ingresso gratuito per accompagnatori di persone con disabilità.

Prenotazione consigliata fino a esaurimento posti:

Telefono: 050 0987480 (lun-ven, ore 9-13)

Online: https://bit.ly/LunaMura

Sito: www.muradipisa.it

In presenza: biglietteria Torre Santa Maria (negli orari di apertura)

In caso di disabilità motoria, è possibile – previa comunicazione – scendere tramite l’ascensore della Torre Piezometrica (la Torre Santa Maria non è dotata di ascensore). L’evento sarà annullato in caso di maltempo o scarsa visibilità astronomica.

Venerdì 11 luglio – “Sonora: Mura by night in musica”

Sempre sulle Mura, l’appuntamento della sera prima – venerdì 11 luglio alle ore 21 – è con “Sonora: Mura by night in musica”. Un’affascinante visita guidata al chiaro di luna che, partendo dalla Torre Piezometrica, attraversa luoghi simbolici come la chiesa di San Zeno e le terme romane “Bagni di Nerone”, fino ad arrivare alla magia di piazza dei Miracoli illuminata.

L’esperienza sarà arricchita da un viaggio sonoro attraverso alcuni dei brani più evocativi dedicati alla notte e alla Luna: dai Notturni di Chopin a Clair de Lune di Debussy, fino alle sonorità iconiche dei Pink Floyd. I partecipanti, dotati di cuffie wireless, vivranno un’esperienza immersiva tra storia e musica.

Posti limitati – Info e prenotazioni:

Last modified: Luglio 7, 2025