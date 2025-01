Interruzione dell’erogazione idrica a Pontedera per lavori sulla rete

Written by admin• 3:21 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA- Acque comunica che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, mercoledì 15 gennaio, dalle ore 8:30 alle 13:30, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Santa Lucia Nord, Poggi, della Posta, del Popolo (nel tratto tra via Pirandello e via della Posta) e della Fornace (nel tratto tra via del Popolo e via Verga).

Al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che comunque si risolveranno rapidamente.

In caso di maltempo, i lavori saranno posticipati al giorno successivo, giovedì 16 gennaio, con le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

