La Città delle Persone: “Disservizi nell’app Tap&Park: richiesta di chiarimenti su ritardi e comunicazioni dall’amministrazione comunale”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce in merito alla disattivazione dell’app Tap&Park prima che fosse attiva quella sostitutiva e dei conseguenti disagi per gli utenti.

“Riteniamo che l’amministrazione comunale e Pisamo debbano fornire al più presto spiegazioni pubbliche chiare riguardo alla disattivazione dell’app Tap&Park, senza che sia ancora attiva quella nuova, a causa di ritardi tecnici che hanno causato un prolungato disservizio. È inaccettabile, soprattutto considerando i costi elevati della sosta in città, che gli utenti siano costretti a fronteggiare questi disagi senza indicazioni adeguate e con un’app disattivata. Inoltre, le risposte tardive riguardo al recupero del credito caricato dovevano essere comunicate in anticipo a tutti gli utenti, accompagnate da una comunicazione chiara e rassicurante sul rinvio dell’attivazione della nuova app. Ancora una volta, si evidenzia una mancanza di pianificazione e trasparenza che genera disagi concreti per i cittadini.“, conclude la nota stampa.



