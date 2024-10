Internet Festival, al via a Pisa la quattordicesima edizione

Scritto da admin• 12:11 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – #Generazione futuro: prende il via giovedì 10 ottobre a Pisa la 14esima edizione di Internet Festival, la più longeva manifestazione che indaga il rapporto tra la nostra società e la tecnologia.



L’inaugurazione con taglio del nastro è in programma giovedì 10 alle 12.30 alle Logge dei Banchi, alla presenza di Michele Conti, sindaco di Pisa, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, gli assessori regionali Stefano Ciuoffo (Innovazione) e Alessandra Nardini (Istruzione), Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, Fosca Giannotti, docente della Scuola Normale Superiore, Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo Istituto Informatica e Telematica CNR e Registro .it, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana e Claudio Giua, direttore Internet Festival 2024.

Dieci le location del festival: dalle aule della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant’Anna al Centro Congressi Le Benedettine, “campo base” del festival e sede privilegiata di installazioni e T-tour, dal Cinema Arsenale al Teatro Nuovo, passando per l’Unione Industriale Pisana e la sede di RJC Soft, fino al Deposito Pontecorvo e al Caracol Casa del popolo contemporanea, questi ultimi due diventati punto di riferimento degli appuntamenti by night di Internet Festival, oltre alla storica sede delle Logge dei Banchi, che ospiterà dibattiti, mostre e momenti musicali. Coinvolte anche le principali librerie cittadine, con talk, presentazioni di libri e firmacopie.

Si comincia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa giovedì 10con Cyber Law, rassegna a cura di Fernanda Faini, dedicata al ricordo della Prof.ssa Dianora Poletti, incentratasul governo dei dati, ma anche sulla regolamentazione dei social, con uno sguardo ai più recenti casi di attualità che hanno coinvolto marchi e personaggi pubblici (ore 9-13 e 15-18). Tra gli ospiti non solo accademici di spicco quali Manlio Del Giudice, tra i primi 10 economisti nel mondo secondo ranking internazionali, ma anche big del tech come Carmelo Fontana, responsabile delle policy legali di Google per l’Europa, personalità del mondo delle professioni come Luca Bolognini, esperto di privacy e diritto dei dati e del digitale, e rappresentanti delle Istituzioni, quali Edoardo Raffiotta, membro comitato che ha coordinato le strategie del governo sull’IA, Stefano Da Empoli, Presidente dell’Istituto per la competitività, Massimo Chiriatti, componente della commissione di alti esperti nominati dal Governo per elaborare la strategia nazionale in materia di registri condivisi e blockchain.

In parallelo prendono avvio gli incontri a cura di Regione Toscana e Consiglio della Regione Toscana per approfondire progetti di pubblica utilità, tra cui i punti Digitale Facile (Logge dei Banchi ore 10), l’incontro L’Innovazione al centro delle politiche del Consiglio regionale (sempre alle Logge alle ore 14.30), gli ultimi sviluppi della Cybersecurity (Scuola Normale Superiore ore 15), l’Ecosistema della Cultura in Toscana (Centro Congressi Le Benedettine ore 15).

Tutta la città si accende con installazioni interattive, contest e sfide all’ultimo codice, anche con risvolti occupazionali per chi volesse fare del digitale una professione. Dopo il successo delle ultime due stagioni, torna C(O)DE – Challenge of Developers: 16 team provenienti da scuole superiori di tutta la Toscana si danno appuntamento al quartier generale di RJC Soft per mettere alla prova le proprie abilità di programmazione, logica e lavoro di squadra, con un montepremi complessivo di 5mila euro. Organizzatrice dell’evento, RJC Soft è un’azienda pisana impegnata da oltre trent’anni nello sviluppo di nuovi software. La premiazione si terrà sabato 12 ottobre (ore 10). Alle Logge dei Banchi, invece, un’altra azienda del territorio, Td Group, propone la Speed Code Review (da giovedì 10 a domenica 13) mettendo in palio per i giovani dai 18 ai 30 anni una serie di premi tech, con la possibilità di avvicinarsi all’azienda anche da un punto di vista lavorativo (parlano i precedenti positivi della scorsa edizione).

Torna inoltre Go, Check… Click!, il contest di Internet Festival in cui scattare foto in giro per la città e conquistare più Checkpoint possibili con la tua squadra. Arrivato alla sua terza edizione, il contest si arricchisce di nuove funzionalità: sessioni di gioco venerdì 11 e sabato 12 ottobre dalle 12 alle 18(premiazione domenica 13 ottobre alle ore 16.30 al Centro Congressi Le Benedettine, montepremi di 3000 euro).

Nuova edizione anche per l’installazione interattiva Blurm3not (a cura dell’Istituto di Fisiologia Clinica – CNR e di Sheldon.studio), che esplora i lati oscuri della Rete. Il pubblico di Internet Festival contribuirà alla raccolta di dati su fenomeni sociali quali ghosting, phubbing, loot box, al centro di una specifica ricerca ancora inedita che sarà presentata prossimamente. Le percezioni dei partecipanti saranno visualizzate in tempo reale dal 10 al 13 ottobre al Centro Congressi Le Benedettine

#Generazione Glitch (a cura di Accurat Studio), invece, è un’esperienza che esplora live le opinioni del pubblico di Internet Festival raccogliendo le info da un questionario online, accessibile inquadrando i vari qrcode sparsi per la città. Il risultato sarà un ritratto digitale, Data Portrait, unico e personale. I Data Portrait dell’intera community di IF saranno visibili dal giovedì alla domenica sul ledwall, alle Logge dei Banchi.

Sempre alle Logge, per tutta la durata del festival, è possibile acquistare borse, porta cellulari e altri oggetti realizzati dalla sartoria sociale Punto e a capo, con materiali provenienti da precedenti edizioni di IF. Il ricavato delle vendite va a sostegno del progetto di sartoria sociale, dove lavorano insieme professioniste del cucito, persone fragili e di varie provenienze.

Internet Festival 2024 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.

