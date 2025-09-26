Internet Festival 2025 a Pisa: Identità e tecnologia tra etica e innovazione

Written by admin• 10:39 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Chi siamo quando ci riflettiamo nello schermo dello smartphone? Cosa resta della nostra identità quando algoritmi e intelligenza artificiale anticipano le nostre azioni prima ancora che le concepiamo? Come possiamo guidare lo sviluppo tecnologico ponendo al centro ciò che ci rende veramente umani?

Questi sono alcuni dei temi al centro della 15ª edizione di Internet Festival – Forme di Futuro, in programma a Pisa dal 9 al 12 ottobre sotto la direzione di Claudio Giua. La manifestazione, che esplora il rapporto tra società e innovazione digitale, dedicherà quattro giorni alla grande sfida etica del nostro tempo attraverso il filo conduttore dell’“Identità”, declinata in decine di eventi con quasi 100 ospiti nazionali e internazionali, che animeranno 13 luoghi simbolo della città tra università, musei, centri congressi, cinema e, dopo qualche anno, anche il Teatro Verdi di Pisa.

Tra gli ospiti più attesi:

Riccardo De Gaudenzi , fino al 2023 a capo del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea, parlerà delle connessioni satellitari e del sistema Starlink;

, fino al 2023 a capo del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Agenzia Spaziale Europea, parlerà delle connessioni satellitari e del sistema Starlink; Adriano Bacconi , esperto di match analysis, con un approfondimento sulle nuove frontiere del calcio;

, esperto di match analysis, con un approfondimento sulle nuove frontiere del calcio; Vera Gheno , sociolinguista e voce autorevole sul linguaggio dell’era social;

, sociolinguista e voce autorevole sul linguaggio dell’era social; Stefano Nazzi , autore del popolare podcast italiano “Indagini”;

, autore del popolare podcast italiano “Indagini”; Fumettibrutti , con il reading “Identità e integrità – Conoscersi per riconoscersi”, una narrazione personale del suo processo di ricostruzione di sé;

, con il reading “Identità e integrità – Conoscersi per riconoscersi”, una narrazione personale del suo processo di ricostruzione di sé; Espérance Hakuzwimana, autrice di Tra i bianchi di scuola, che esplora radici e identità nella popolazione studentesca italiana.

Molti eventi saranno aperti al pubblico con ingresso libero, per riflettere su come l’identità, nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale, sia sempre più fluida, frammentata e in continua evoluzione.

