Inizio settembre all’insegna del grande cinema al Parco delle Concette di Pisa

12:45 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Ultimi appuntamenti estivi al cinema del Parco delle Concette, lo spazio verde nel cuore del centro storico di Pisa che fino al 10 settembre proporrà al pubblico una programmazione giornaliera di film drammatici, d’azione, fantasy, sentimentali e commedie surreali.

Venerdì 6 settembre si proietta per la prima volta Deadpool & Wolverine di Shawn Levy. La vita di Wade Wilson, che ha ormai smesso di fare il mercenario in costume, non ha preso una bella piega. Negli ultimi anni la sua compagna l’ha lasciato e ora sta frequentando un altro uomo; al lavoro, come venditore di auto al fianco di Peter, gli affari arrancano; il colloquio per entrare negli Avengers è andato malissimo. Ciò nonostante Wade ha ancora i suoi amici intorno e, quando la TVA lo rapisce e gli comunica che la sua linea temporale sta per essere cancellata, ecco che Wade torna a mettere i panni di Deadpool e si lancia in una assurda impresa, per cui ha assolutamente bisogno di collaborare con una variante di Wolverine.



Sabato 7 e domenica 8 settembre sul grande schermo arriva Divano di famiglia film con la regia di Niklas Larsson, una prima visione al Parco delle Concette. In un vecchio negozio di mobili di un’imprecisata città americana, tra oggetti ammucchiati e scatoloni, una signora ottantenne venuta con i figli David e Gruffud a cercare una cassettiera, si siede su un divano e decide di non muoversi più. Chiusura della stagione in calendario per martedì 10 settembre con Trap, in versione originale con sottotitoli in italiano, il film diretto da M. Night Shyamalan e definito dallo stesso regista come un “thriller psicologico ambientato durante un concerto”. Saleka Shyamalan veste i panni della popstar il cui concerto è al centro della storia, mentre Josh Hartenett interpreta un padre che accompagna la figlia a un concerto, rimanendo suo malgrado coinvolto nei misteriosi eventi circostanti. Il concerto, infatti, si rivela essere una trappola pianificata dalla polizia per incastrare un serial killer noto come “Il Macellaio”. L’omicida scopre tutto una volta giunto all’esibizione, ma riuscirà a farla franca o verrà finalmente catturato?

