I Vigili del Fuoco mettono in salvo un cane di media taglia in Corso Matteotti

12:25 pm• Cronaca, Pisa, Pontedera

PONTEDERA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10:05 in Corso Matteotti nel Comune di Pontedera per salvataggio animali.



In assenza del proprietario, un cane di media taglia era rimasto chiuso sul terrazzo esterno di un’abitazione posta al piano terzo di un appartamento di civile abitazione. All’arrivo sul posto il personale VV.F. ha aperto la porta d’ingresso dell’immobile e consegnato il cane alla Polizia Municipale di Pontedera presente sul posto in quanto il proprietario era irraggiungibile.



