Inizio dei lavori per la nuova rotatoria a Barbaricina: modifiche alla viabilità

PISA – A partire da lunedì 28 ottobre, Pisamo avvierà i lavori per la nuova rotatoria a Barbaricina, all’incrocio tra via Andrea Pisano, via Rook, via Tesio e via Due Arni.

Questo intervento, richiesto con forza dalla comunità, è stato pianificato dall’Amministrazione Comunale di Pisa per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale, in risposta alle segnalazioni dei residenti riguardo alla pericolosità dell’incrocio. I lavori prevedono la realizzazione di una rotatoria di 2 metri di diametro, sormontabile, con finiture in resina di alta resistenza. L’importo totale dell’intervento è di circa 60.000 euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 9.00 di lunedì 28 ottobre alle ore 18.00 del 16 novembre, in via Rook, via Tesio, via Due Arni e via Andrea Pisano, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati nei 20 metri prima dell’incrocio, e ci sarà un restringimento della carreggiata per la riduzione dei marciapiedi.

Inoltre, dalle ore 9.00 del 4 novembre alle ore 18.00 del 16 novembre, saranno introdotte ulteriori modifiche: in via Rook, dal civico 2 fino all’intersezione con via Andrea Pisano, verrà istituito il senso unico di marcia verso via Due Arni; in via Tesio, dall’intersezione con via Due Arni fino a via Ranieri Galletti, sarà in vigore il senso unico verso via Fossa Ducaria; in via Andrea Pisano, nel tratto da via Visconti fino all’intersezione con via Tesio, ci sarà la chiusura al transito veicolare, eccetto per i residenti e i veicoli diretti alle attività commerciali fino al civico 188. Infine, per i veicoli in transito su via Due Arni diretti verso via Aurelia, sarà obbligatorio svoltare a destra all’intersezione con via Rook, mentre i veicoli in via Rook diretti a via Due Arni dovranno proseguire dritti verso via Tesio o svoltare a destra verso via Due Arni.

