Iniziativa dei giovani democratici del Lungomonte Pisano sui temi dell’emancipazione delle donne

CAMPO – Una serata per parlare insieme e riflettere sui temi più che mai attuali dell’emancipazione delle donne e sulla violenza di genere. Mercoledì 6 marzo l’iniziativa dei Giovani Democratici Lungomonte Pisano, presso il Circolo Arci di Campo, ha raccolto la partecipazione delle rappresentanti della Casa della Donna di Pisa, il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.



Un’occasione per ascoltare il lavoro appassionato e fondamentale di supporto realizzato dalla Casa della Donna, ancora più intenso in questi anni. La serata ha visto una numerosa partecipazione di pubblico, che ha ascoltato l’intervento dei candidati sindaci sull’importanza di non dimenticare la condizione femminile e del prezioso aiuto di chi lavora per non lasciarle sole.



Sono intervenute Maria Chiara Lazzerini, Francesca Vasone, insieme a Erika Buchignani e Matteo Mattolini, che hanno organizzato l’evento, sottolineando che la festa della donna in realtà sia importante se considerata non come festività ma come spunto di riflessione, all’interno della settimana della giornata internazionale della donna.



“Non siamo riusciti ancora ad ottenere nei fatti un’ uguaglianza vera tra uomo e donna, nonostante tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni- ha affermato Buchignani, sottolineando che potrebbero essere d’esempio gli esempi di emancipazione presenti in altri paesi d’Europa, come la Francia. Nella serata c’è stata la visione del film “Suffragette” di Sarah Gavron, a cui è seguito un momento di confronto e di affermazione del valore della difesa dei diritti delle donne. L’intero ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza per donne e bambini in difficoltà.

