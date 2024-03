Raffaele Latrofa ed il post sui lavori alla stazione quasi conclusi

Scritto da admin• 9:14 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Comune acquisterà dei fondi nella zona Stazione. Ad opera quasi compiuta la Stazione Ferroviario di Pisa e via Gramsci si vede così.

È l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa, che nel suo profilo Facebook, ha pubblicato una foto della Stazione, via Antonio Gramsci, con lavori quasi finiti.



“Quante ne ho sentite durante il cantiere”, scrive Latrofa nel suo profilo. É per questo che, a mio avviso, i giudizi vanno dati ad opere compiute e ragionando con serenità. Adesso é quasi conclusa e secondo me è bellissima.

Con l’opzione esercitata dal Comune per l’acquisto di alcuni fondi inizieremo anche un’opera di riqualificazione degli esercizi commerciali che aiuterà a riqualificare l’intero quartiere nel quale abbiamo realizzato il nuovo parco Stampace e stiamo realizzando, di notte, le asfaltature di Via Battisti e via Pellico.

I pisani che vi abitano, ma non solo, attendevano da decenni queste riqualificazioni”- conclude l’assessore Latrofa.

Last modified: Marzo 12, 2024