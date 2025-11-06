Written by Novembre 6, 2025 5:10 pm Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Info biglietti: Guidonia Montecelio vs Pontedera

Pisa — È aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara Guidonia Montecelio-Pontedera, tredicesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 8 novembre, ore 17:30, allo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio.

I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul circuito Ciaotickets con i seguenti prezzi (comprensivi di prevendita):

– INTERO: €13,50;

– RIDOTTO (DONNE, UNDER 18, OVER 65): €9,50.

La vendita terminerà venerdì 7 novembre alle ore 19:00. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.

