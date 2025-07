Indagine mercato immobiliare, segnali di ripresa a Pisa e provincia

Written by admin• 8:05 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Continua a crescere il mercato immobiliare a Pisa e provincia. Una tendenza che riflette l’andamento nazionale, dove nei primi sei mesi del 2025 si registrano aumenti sia nei prezzi di vendita (+2%) che nei canoni di affitto (+5,5%). È quanto rivela il report elaborato da Immobiliare.it Insights a livello regionale per Confcommercio e Fimaa Confcommercio, frutto di una collaborazione strategica nata con l’obiettivo di fornire uno spaccato aggiornato del mercato immobiliare.

“L’andamento delle compravendite nel mercato immobiliare della città di Pisa e della sua provincia rispecchia la tendenza nazionale, con dinamiche che confermano le previsioni di inizio 2025, dove si stimava un aumento dei prezzi e una proiezione al rialzo del valore delle abitazioni” spiega il presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni.

“Da gennaio a giugno la domanda d’acquisto mostra segnali positivi a Pisa, sia nel comune (+ 15%) che in provincia (+ 12,8%). Un incremento che determina un aumento dei prezzi, che nella città di Pisa salgono del 2,8% e in provincia del 2%, comunque inferiori alla media regionale del 3,1%. Aumenta anche l’offerta delle case in vendita, che a Pisa salgono del 3,1% e in provincia del 4,7%. Alla fine di giugno il prezzo medio di vendita risulta di 2.696 euro per metro quadro a Pisa e di 1.706 euro per metro quadro in provincia”.

Sui canoni medi di locazione Pisa è in linea con la media regionale sia per il comune capoluogo (+ 6,6%) che per la provincia (+ 1,3%). Inferiori alla media toscana invece i prezzi al metro quadro, con 13,2 euro a Pisa e 9,3 euro in provincia”.

Analizzando i volumi dal 2019 al 2024 le compravendite fanno registrare complessivamente numeri positivi sia a Pisa (+ 13,7%) che in provincia (+ 13,1),

“Una conferma che il mercato immobiliare pisano mostra importanti segnali di vivacità sia sul fronte delle compravendite che delle locazioni” afferma il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che invita a rivolgersi “esclusivamente a professionisti qualificati: Fimaa Confcommercio è la più grande associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con oltre 14mila imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti. A Pisa e provincia rappresentiamo 500 professionisti del comparto della mediazione, agenti immobiliari, mediatori merceologici e creditizi, agenti in attività finanziaria e di servizi vari. I dati di cui sopra saranno poi da confrontare con le rilevazioni in fase di elaborazione fornite dal Centro Studi Fimaa Confcommercio Pisa”.

