Incontro sulla valorizzazione del patrimonio pubblico a Pisa: il 24 settembre al OpenPi

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione La città delle persone, con dichiarazione del capogruppo in Consiglio comunale Paolo Martinelli, in merito all’evento pubblico di martedì 24 settembre a Pisa, dedicato alla custodia e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

“Custodire e valorizzare il patrimonio pubblico, considerandolo un bene comune, è possibile ed è l’opposto di quanto sta avvenendo a Pisa. “Il Comune ha intrapreso un’operazione rischiosa, annullando l’esperienza della Leopolda e affidando la struttura a una società immobiliare priva di prospettive chiare e di un piano economico e finanziario“, afferma Paolo Martinelli, capogruppo de La Città delle Persone.

Prosegue Martinelli: “Per questo motivo, come associazione, abbiamo avviato un confronto aperto su questo tema, esaminando gli aspetti legati alla legalità e alla responsabilità politica, e condividendo le buone pratiche già esistenti. È non solo possibile, ma anche doveroso promuovere un nuovo modello di gestione della cosa pubblica. Non possiamo rimanere inerti di fronte alla svendita e alla desertificazione degli spazi culturali e aggregativi operata da Conti e dalla destra. Questo è estremamente dannoso anche per un altro importante aspetto del patrimonio pubblico: quello fatto di cultura, valori e comunità che dovrebbero ispirare l’azione politica“.

L’appuntamento è per martedì 24 settembre, alle ore 18, presso lo spazio OpenPi in Piazza Vittorio Emanuele. Oltre a Martinelli, interverranno la sindaca di Montopoli, Linda Vanni, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e la coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, Francesca Mori. Al termine dell’incontro, chi desidera potrà partecipare a un aperitivo di autofinanziamento dell’associazione La Città delle Persone, con un costo di 8 euro.

