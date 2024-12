Incontro a Pisa sul tema ‘Immigrazione e Tolleranza’: il primo appuntamento della Costituente verso il Partito Liberaldemocratico

Written by admin• 3:36 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Costituente Liberaldemocratici Pisa.

“Il gruppo pisano della Costituente verso il partito Liberaldemocratico organizza il primo di una serie di incontri e conferenze giovedì 19 dicembre a Pisa, con l’obiettivo di stimolare il dibattito cittadino. L’iniziativa nasce dopo la presentazione del libro dell’On. Luigi Marattin e il lancio ufficiale della Costituente, un progetto politico che unisce diverse associazioni e movimenti liberali e riformatori, tra cui Orizzonti Liberali di Marattin, LibDem di Andrea Marcucci, NOs di Alessandro Tommasi, il Patto Ecologista Riformista e il Partito Liberale Italiano. Il primo incontro si terrà al Caffè dell’Ussero, a partire dalle 18:15, con una conferenza del Prof. Pierluigi Barrotta (Università di Pisa) sul tema “Immigrazione e Tolleranza”. Il tema, di grande attualità, sollecita una riflessione sul concetto di tolleranza, che deve conciliare l’apertura alle diversità con il mantenimento di una forte identità sociale, in una società che garantisce diritti ma esige anche doveri dai suoi cittadini. Un’occasione per discutere le sfide delle democrazie moderne, sempre più confrontate con le diversità culturali e religiose del mondo globalizzato. Per informazioni e per partecipare alle iniziative del gruppo, contattare: liberaldemocratici.pisa@gmail.com.“, conclude la nota stampa.

