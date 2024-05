Aumenta la domanda di lavoro a Pisa nel mese di maggio 2024

Scritto da admin• 8:33 pm• Pisa, Attualità

PISA – A Pisa, le imprese della provincia hanno programmato un aumento del 10% delle assunzioni per maggio 2024, con 360 unità in più rispetto all’anno precedente. Questa crescita è guidata principalmente dal settore dei servizi, con una maggiore domanda nel commercio e nel turismo, soprattutto in vista della stagione estiva.

Nonostante un rallentamento nell’industria manifatturiera, la richiesta di lavoro resta elevata. Tuttavia, le imprese continuano a incontrare difficoltà nel reperire i profili desiderati, e quasi la metà delle assunzioni programmate non si concretizzano.

Le iniziative come la Certificazione delle competenze e i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono volte a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La maggior parte delle assunzioni programmate non presenta preferenze di genere, ma c’è una leggera preferenza per il genere maschile, soprattutto nel settore industriale. Inoltre, la richiesta di lavoratori nei servizi alle persone e nel turismo è in netto aumento, riflettendo un’ottimistica prospettiva per la stagione estiva.

