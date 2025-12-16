Incidente stradale sulla SS 66 a Montopoli: due feriti

Written by admin• 8:44 am• Montopoli in Val d'Arno, Cronaca, Pisa

PISA- Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa alle ore 6.43 di questa mattina sulla Strada Statale 66, nel comune di Montopoli in Val d’Arno, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati. La squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza delle auto e dell’area interessata dal sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri di Santa Croce sull’Arno per i rilievi di competenza. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Empoli per ulteriori accertamenti.

