Written by Dicembre 16, 2025 8:44 am Montopoli in Val d'Arno, Cronaca, Pisa

Incidente stradale sulla SS 66 a Montopoli: due feriti

HomeMontopoli in Val d'Arno, Cronaca, PisaIncidente stradale sulla SS 66 a Montopoli: due feriti

PISA- Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa alle ore 6.43 di questa mattina sulla Strada Statale 66, nel comune di Montopoli in Val d’Arno, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati. La squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza delle auto e dell’area interessata dal sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri di Santa Croce sull’Arno per i rilievi di competenza. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Empoli per ulteriori accertamenti.

Last modified: Dicembre 16, 2025
Previous Story
L’Effemeride Pisana del 16 dicembre 2025

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti