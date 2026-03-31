Incidente mortale sulla FI-PI-LI: coinvolti più veicoli, intervento dei Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 12:04 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta a partire dalle ore 09:08 sulla SGC FI-PI-LI, in prossimità dell’uscita di Montopoli in Val d’Arno in direzione mare, a causa di un incidente stradale.

Il sinistro, dovuto a un tamponamento, ha coinvolto due autovetture, un furgone e un autoarticolato. I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere, affidandoli poi al personale sanitario.

Purtroppo, i medici del 118 hanno constatato il decesso di una persona. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

È stato inoltre attivato l’elisoccorso Pegaso. Sul posto sono presenti anche la Polizia Stradale, il personale del 118 e AVR.

Last modified: Marzo 31, 2026