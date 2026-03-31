Gli studenti del Gandhi “in collegamento” con lo spazio: diretta con l’astronauta Sophie Adenot

Written by Redazione• 11:08 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Un appuntamento davvero speciale per l’istituto Gandhi: mercoledì 1 aprile, alle ore 13.55, gli studenti potranno dialogare in tempo reale con Sophie Adenot a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

L’iniziativa si inserisce nel progetto ARISS Europa e rappresenta il momento conclusivo del percorso didattico “Per aspera ad astra: la vita di un astronauta”, che ha coinvolto gli alunni in attività interdisciplinari tra scienze, tecnologia e comunicazione. Un lavoro che ha permesso agli studenti di approfondire la vita nello spazio e preparare le domande da rivolgere all’astronauta.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Radioamatori di Pontedera, la scuola si trasformerà per un giorno in una vera e propria stazione di terra, rendendo possibile il collegamento radio diretto con la ISS: un’esperienza rara e altamente formativa.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta streaming su YouTube a partire dalle ore 12.30.

«Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e vivere da vicino l’emozione dell’esplorazione spaziale», spiegano gli organizzatori.

FOTO TRATTA DA WIKIPEDIA.

Last modified: Marzo 31, 2026