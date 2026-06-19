Incendio nella notte a Riglione sopra l’ex filiale della Cassa di Risparmio, evacuati i residenti. Blackout fino all’alba

Written by Redazione• 8:42 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Momenti di forte apprensione nella notte tra giovedì e venerdì a Riglione, dove intorno all’una è scoppiato un incendio in un appartamento situato sopra l’ex filiale della Cassa di Risparmio, all’angolo tra Via Marsala e la Via Tosco Romagnola.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. A scopo precauzionale tutti i residenti, sono stati evacuati.

L’incendio ha causato ingenti danni all’abitazione e sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo.

Pesanti anche le ripercussioni sulla zona circostante. A seguito dell’emergenza, numerose utenze sono rimaste senza energia elettrica fino alle 4 del mattino. Il blackout ha inoltre provocato il lo spegnimento dei semafori presenti all’incrocio tra Via Marsala e la Via Tosco Romagnola, creando disagi alla circolazione.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Last modified: Giugno 19, 2026