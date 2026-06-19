“Artigianale solo se sei artigiano”: CNA Pisa fa chiarezza sulle nuove FAQ del Ministero a tutela del vero Made in Italy

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PISA – Una svolta decisiva per la trasparenza del mercato e per la tutela del vero “saper fare” del territorio pisano. CNA Pisa esprime grande soddisfazione per la pubblicazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), delle FAQ esplicative sulla nuova legge n. 34 del 2026, che regola in modo stringente l’utilizzo del termine “artigianale”.

Un intervento normativo fortemente atteso e sostenuto da CNA a livello nazionale e locale per contrastare l’uso distorto e puramente pubblicitario di una qualifica che, per legge, appartiene solo a chi è artigiano nei fatti e nei requisiti.

“Criteri che contribuiscono a fugare dubbi interpretativi e a definire con equilibrio il perimetro della norma – interviene con una nota stampa CNA Pisa che riprende le parole del Presidente nazionale di CNA, Dario Costantini -. La legge tutela il valore autentico dell’artigianato italiano e garantisce maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, senza limitare la libertà d’impresa né impedire alle aziende di valorizzare la qualità, la tradizione o la lavorazione manuale dei propri prodotti”.



CNA Pisa sottolinea il principio cardine ribadito dal Ministero: il termine “artigianale” e ogni richiamo all’artigianato possono essere utilizzati nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Non basta, quindi, il semplice ricorso a lavorazioni manuali per potersi fregiare di questo titolo, che identifica una precisa qualifica giuridica.

Per evitare pesanti sanzioni alle attività economiche della provincia, gli uffici tecnici di CNA Pisa hanno riassunto le principali indicazioni operative fornite dal Mimit:



• Alimentare, Bar e Gelaterie: Un bar non iscritto all’Albo degli artigiani che produce internamente il proprio gelato non potrà più scrivere “gelato artigianale”. Potrà però valorizzare il proprio lavoro usando formule come “gelato di produzione propria” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Al contrario, un commerciante che rivende gelato acquistato da un laboratorio artigiano iscritto all’Albo potrà definirlo “artigianale”, purché ne dimostri la provenienza in caso di controlli.

• Grandi aziende e lavorazione manuale: Un’industria alimentare che produce pasta confezionata eseguendo alcuni passaggi a mano non può usare l’etichetta “pasta artigianale” se non possiede la qualifica. Ha però la libertà di promuovere il prodotto con espressioni come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione” o “di qualità”.

• Componenti e ingredienti: Un produttore di mobili non iscritto all’Albo non può definire “artigianale” l’intero mobile, ma può specificare l’origine artigiana di un singolo elemento (es. le maniglie forgiate da un laboratorio artigiano). Lo stesso vale per l’ingrediente di un liquore industriale.

• E-commerce, mercatini e hobbisti: Piattaforme online e negozi possono promuovere prodotti come artigianali solo se la provenienza da un’impresa iscritta all’Albo è dimostrabile. Gli hobbisti e i produttori occasionali dovranno invece virare su diciture come “fatto a mano”, “realizzato personalmente” o “pezzo unico”.



L’associazione di categoria pisana ricorda inoltre che restano intatte le normative speciali preesistenti (come quella sulla birra artigianale e i disciplinari dei prodotti a marchio IGP). Viene infine confermata un’importante boccata d’ossigeno per le imprese: la possibilità di smaltire senza sanzioni le scorte di prodotti ed etichette immesse in commercio o prodotte prima dell’entrata in vigore della legge (11 marzo 2026).



“La qualifica di artigiano – conclude la nota di CNA – non è uno slogan pubblicitario ma una condizione giuridica e imprenditoriale riconosciuta dalla legge. Questa disciplina rafforza la tutela dei consumatori e valorizza il patrimonio di competenze del nostro territorio”.



Gli uffici di CNA Pisa sono già attivi e a disposizione di tutte le imprese associate per consulenze personalizzate, l’adeguamento dei materiali promozionali, la verifica delle etichettature e il controllo dei requisiti di iscrizione all’Albo.

Last modified: Giugno 19, 2026