E’ morto all’età di 58 anni Igor Protti. Il cordoglio del Pisa Sporting Club

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PISA – A soli 58 anni è scomparso Igor Protti, uomo e calciatore che ha saputo conquistare il rispetto e l’affetto di intere generazioni di tifosi. Per noi pisani è stato molte volte avversario con la maglia del Livorno, ma ha dimostrato più volte la sua umanità e la sua correttezza, fuori e dentro il rettangolo verde.

Combatteva da luglio del 2025 con un tumore che lui stesso aveva annunciato. L’ultima apparizione pubblica era stata per il matrimonio della figlia Noemi. Protagonista con la maglia del Livorno ma non solo. E’ stato capocannoniere in tutti e tre i campionati: di serie A, serie B e C, riuscendo a ritagliarsi il giusto spazio e affetto da parte anche delle altre tifoserie.

“Ci sono persone che lasciano un segno non solo per ciò che hanno fatto in campo, ma per l’umanità, il coraggio e l’esempio che hanno saputo trasmettere. Igor Protti è stato questo per tanti tifosi. Ciao Igor, grazie per le emozioni e per la tua forza. Riposa in pace”.

Il cordoglio del Pisa Sc. Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti, simbolo di una rivalità fatta di passione e rispetto reciproco ed esempio di resilienza contro le avversità della vita. Il Presidente Giuseppe Corrado, assieme a tutta la Società, è vicino alla famiglia Protti in questo momento di grande dolore

La redazione di Pisanews sin unisce con profondo cordoglio al dolore della famiglia

Last modified: Giugno 19, 2026