Incendio boschivo in località Quadonica a Buti: le ultime

Scritto da admin• 1:00 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Un importante incendio boschivo è iniziato intorno alle 12.20 sulle colline di Buti, in località Quadonica.

Per il forte vento di nord-est fiamme molto alte si sono rapidamente propagate alla pineta. La sala operativa regionale ha disposto l’invio di numerose squadre di volontariato antincendio boschivo e mezzi aerei.

Le operazioni di spegnimento sono complicate dal forte vento e dalla pendenza. Sono cinque gli elicotteri regionali in volo che operano prevalentemente nella parte bassa dove è presente meno fumo e per evitare che le fiamme giungano ad alcune abitazioni. A terra operano più di venti squadre di volontariato antincendio boschivo supportate dai vigili del fuoco per i rifornimenti di acqua. Attivata la procedura del coordinamento assistito che prevede impiego di più figure specializzate in supporto al direttore operazioni. A breve giungeranno in zona un Canadair e un Fire Boss.







Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 24, 2023