Incendio boschivo in località La Bacchettona a Montecatini Valdicecina

2:52 pm• Pisa, Cronaca, Montecatini Val di Cecina

PISA – Intorno alle 13.30 di domenica 27 agosto, sono giunte alla sala operativa provinciale di Pisa diverse segnalazioni per una colonna di fumo in prossimità di un bosco in località La Bacchettona a Montecatini Valdicecina.

L’incendio è in fase di contenimento. La stima provvisoria è di quattro ettari di olivete e macchia mediterranea interessati.

Dieci squadre di volontariato antincendio boschivo ed operai forestali sono impegnate nello spegnimento e nella bonifica. Continua il lavoro di due elicotteri che con i loro sganci raffreddano il fronte nella parte boscata.

Last modified: Agosto 27, 2023