Incendio boschivo a Buti

Scritto da admin• 7:20 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa sta intervenendo in Via di Badia nel Comune di Buti per un incendio boschivo.



Le fiamme si sono propagate, favorite dal vento, al sottobosco della pineta. Il tempestivo Intervento del Distaccamento VV.F. di Cascina ha impedito che l’incendio si propagasse in zone impervie che avrebbero reso difficoltose le operazioni di spegnimento.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto varie Associazioni di Protezione Civile per il contrasto antincendio boschivo della Regione e i Carabinieri di Buti.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 22, 2023