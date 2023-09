Atletica. Anna Bongiorni a Pisanews: “Orgogliosa e fiera di portare Pisa in alto nel Mondo”

Scritto da admin• 4:59 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Ogni qualvolta un personaggio cittadino concorre a far risaltare il buon nome di Pisa in Italia e nel Mondo, ecco che l’Amministrazione Comunale non manca di consegnare un tangibile riconoscimento per quanto compiuto, ed è proprio ciò che è accaduto venerdi 22 settembre presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, allorché il Sindaco Michele Conti e l’Assessore allo Sport Frida Scarpa hanno accolto la 30enne velocista pisana Anna Bongiorni, reduce dai Mondiali di Atletica Leggera svoltisi ad agosto a Budapest, nel corso dei quali ha contribuito, con le altre compagne, a stabilire uno strabiliante record nazionale di 42″14 in semifinale, per poi concludere al quarto posto nella Finale vinta dal quartetto Usa, un risultato di assoluto prestigio che segue il bronzo conquistato dalle azzurre l’anno scorso agli Europei di Monaco di Baviera, alle spalle di Germania e Polonia.

di Giovanni Manenti

Legittimamente orgogliosa del riconoscimento ricevuto, Anna Bongiorni non ha potuto che ribadire: “Ricevere il premio rappresenti una grandissima soddisfazione, dato che io porto sempre con orgoglio il simbolo della mia città ogni qualvolta gareggio in ogni meeting internazionale e perciò sono veramente felice ed onorata di essere stata premiata questa mattina in questa bellissima sala di Palazzo Gambacorti, riconoscimento per il quale non posso che ringraziare l’Amministrazione Comunale, che ripaga anche di tutto il lavoro ed i sacrifici compiuti da noi sportivi. Questo risultato – prosegue la velocista pisana, “ci dà altresì una grande carica in vista dei due appuntamenti Clou della prossima stagione, ovvero gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, sia io che le altre componenti il quartetto della 4×100 abbiamo acquisito la necessaria fiducia per affrontare gli stessi convinte delle nostre possibilità per ottenere qualcosa di importante sia sulla pista dello “Stadio Olimpico” che ai Giochi nella Capitale francese, dove l’obiettivo minimo è quello di conquistare un posto in Finale, che ci è sfuggito nella precedente edizione di Tokyo. E’ sin troppo evidente“, conclude la Bongiorni, ” che per poter sperare di competere con le fortissime velociste americane e caraibiche occorra affinare al meglio il passaggio del testimone, basti pensare che nella recente Finale ai Mondiali di Budapest noi eravamo le uniche – rispetto alle prime tre che hanno condiviso il podio – a non avere nel quartetto alcuna atleta qualificatasi per la Finale della gara individuale, il che sta a certificare quanto forte sia il nostro gruppo e quanto lavoro vi sia da parte nostra nel cercare di migliorare ogni dettaglio, onde avere la possibilità di approfittare di eventuali errori della altre staffette che, da un punto di vista fisico, sono ancora leggermente avanti, pur se il gap si sta progressivamente riducendo“.

Nel consegnare il Premio, il Sindaco Michele Conti ha tenuto a sottolineare: “È motivo di orgoglio per l’Amministrazione come per l’intera città avere l’occasione di congratularci con Anna Bongiorni per i risultati dalla stessa raggiunti in ambito sportivo, che fanno in modo di portare l’Atletica pisana a primeggiare in ambito nazionale ed internazionale, il che ci rende ancor più convinti del corretto investimento profuso per riqualificare la pista di Atletica del “Campo Scuola” cittadino, nella piena fiducia che avere a disposizione un impianto efficiente possa essere utile a promuovere e diffondere la pratica sportiva a livello giovanile con la speranza che da essi possano nascere futuri Campioni“.

A complimentarsi con la velocista pisana non può che essere anche l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, alla quale preme evidenziare come: “la prestazione della staffetta azzurra alla recente Rassegna Iridata rappresenti un risultato eclatante per l’Italia, ed ancor più per Pisa vista la presenza di Anna Bongiorni quale componente del quartetto della 4×100, visto che, oltre al quarto posto in Finale, il tempo di 42″14 con cui le ragazze hanno “distrutto” il precedente primato italiano avrebbe potuto anche valere il podio, ragion per cui avere delle atlete che raggiungono un tale livello rappresenta un prestigio sia per la città che per tutta l’Atletica pisana che vogliamo far ripartire con forza, non potendo che fare un grosso “in bocca al lupo” ad Anna in vista dei prossimi, importanti impegni“.

