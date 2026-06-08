Incendio a Vicopisano, Mazzeo: “Vicinanza alle comunità colpite. Priorità alla salute dei cittadini: ARPAT farà rapidamente tutte le verifiche”

Written by Redazione• 3:46 pm• Vicopisano, Pisa, Politica, Politica

Il vicepresidente del Consiglio regionale si è recato poco fa al Comune di Vicopisano. “Fondamentale rispettare le ordinanze adottate dai Comuni interessati”.

VICOPISANO- “Sono stato poco fa al Comune di Vicopisano per seguire da vicino l’evoluzione del grave incendio divampato nella zona industriale di Lugnano-Noce, al confine con Cascina, e portare la mia vicinanza alle comunità colpite”.

Lo dichiara Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, in merito al vasto incendio che dalla mattinata di oggi interessa un capannone nell’area industriale e ha provocato una densa nube di fumo nero, visibile a molti chilometri di distanza.

“Il mio pensiero – afferma Mazzeo – va ai cittadini di Vicopisano, Cascina, Calci, Calcinaia, San Giuliano Terme e Pisa, interessati dalla nube, alle famiglie che stanno vivendo ore di preoccupazione, agli studenti e al personale scolastico evacuati, ai lavoratori e alle imprese coinvolte“.

In Comune Mazzeo ha incontrato il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, che sta coordinando il lavoro sul territorio con grande attenzione, insieme agli amministratori locali e alle strutture impegnate nell’emergenza. “I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in una situazione complessa: l’arrivo di un mezzo con schiumogeno consentirà di rafforzare il contenimento dell’incendio e gestire in sicurezza le fasi più delicate perché la tutela della salute pubblica è la priorità. ARPAT farà rapidamente tutte le verifiche necessarie sulla qualità dell’aria e sulle eventuali ricadute ambientali, così da fornire dati chiari, tempestivi e fondati alle istituzioni e ai cittadini”.

Mazzeo ha quindi ribadito che “è indispensabile rispettare le ordinanze e le indicazioni adottate dai Comuni interessati: tenere chiuse le finestre, spegnere i condizionatori, limitare le attività all’aperto ed evitare ogni esposizione non necessaria alla nube”.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, il 118, la Protezione civile, le forze dell’ordine, ARPAT, ASL, le amministrazioni comunali e tutti gli operatori impegnati per contenere l’incendio, mettere in sicurezza l’area e assistere la popolazione – ha concluso Mazzeo – Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione per garantire sicurezza, informazioni puntuali e sostegno a tutte le comunità coinvolte”.

Last modified: Giugno 8, 2026