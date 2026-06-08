Written by Giugno 8, 2026 3:44 pm Pisa, Sport, Tirrenia

Golf. Sport e  solidarietà: nasce il 1°Trofeo Monasterio

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TIRRENIA – Una giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla sensibilizzazione per sostenere la ricerca e promuovere la cultura della prevenzione e della salute. Domenica 28 giugno 2026 il Golf Club Tirrenia ospiterà il “Trofeo Monasterio – Il Golf per il Cuore“.

L’evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere non solo i golfisti, ma un pubblico più ampio di famiglie, professionisti e cittadini. Se, infatti la giornata si aprirà alle 11 con una gara a 18 buche Stableford, il pomeriggio è dedicato a chi volesse  cimentarsi – con maestro a disposizione – con mazza e pallina o scoprire il fascino del green e del bosco adiacente con una passeggiata nel fresco. 

Seguirà un incontro con i  medici di Monasterio per illustrare le attività cliniche e di  ricerca dell’Ospedale del Cuore e dell’Ospedale San Cataldo . Chiusura alle ore 20 con la  cena di beneficenza presso il Ristorante Green Park del Golf Club, al costo di 45 euro a persona, di cui 10 devoluti a Monasterio.

Per informazioni e prenotazioni:
 eventi@ftgm.it – 376 243 1094

Prenotazioni entro il 23 giugno.

Last modified: Giugno 8, 2026
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