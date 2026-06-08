I professionisti dell’ASL Toscana nord ovest all’esercitazione della colonna mobile della protezione civile toscana

Written by Redazione• 3:52 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Sono stati 21 i professionisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest che hanno partecipato all’esercitazione dell’ospedale da campo della Colonna Mobile della Regione Toscana, che si è svolta ieri, domenica 7 giugno, nel parco del castello dell’Acciaiolo a Scandicci.

Si è trattato di un test operativo dell’EMT2 (l’Emergency Medical Team di Tipo 2) un ospedale da campo chirurgico mobile e autosufficiente che risponde agli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità e riconosciuto dal sistema europeo di protezione civile. Una struttura in grado di operare a livello internazionale in zone colpite da catastrofi o gravi emergenze umanitarie assicurando un pronto soccorso, una sala chirurgica, un modulo materno infantile, 20 posti letto di degenza, l’ortopedia, la fisioterapia, una farmacia, più tutte le infrastrutture logistiche che permettono all’ospedale di funzionare: cucina, depuratore di acqua, generatori di energia, comunicazioni.

L’obiettivo del test è verificare l’intera catena organizzativa e operativa necessaria a garantire la piena prontezza del modulo e la sua capacità di partire entro 48 ore dalla richiesta di intervento.

Medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, ostetriche dell’Azienda USL Toscana nord ovest, inquadrati all’interno del Gruppo chirurgia d’urgenza, hanno partecipato in maniera volontaria all’esercitazione, simulando una situazione di grande afflusso di feriti all’ospedale da campo a seguito di un grave terremoto.

“L’EMT2 è un ospedale composto da tende pneumatiche che può essere trasportato via aerea in tutto il mondo nei contesti geografici colpiti da disastri naturali in cui sia in corso una emergenza sanitaria. A farlo funzionare sono 250 sanitari provenienti da tutte le aziende sanitarie toscane, con l’Azienda USL Toscana nord ovest che contribuisce con 96 volontari” spiega Federico Filidei, chirurgo dell’ospedale di Pontedera e presidente del Gruppo chirurgia d’urgenza.

“Una volta all’anno testiamo le nostre capacità di operare in contesti difficili e critici, dove la pressione, l’urgenza, la limitatezza delle risorse e l’ansia giocano un ruolo determinante nelle decisioni da prendere” aggiunge Barbara Rocchi, fisioterapista dell’ospedale di Pontedera e membro del direttivo del gruppo.

“La sala chirurgica del campo assicura interventi continuativi grazie anche alla possibilità di utilizzare i cosiddetti concentratori di ossigeno, macchinari che estraggono l’ossigeno dall’ambiente circostante per somministrarlo ai pazienti, e grazie ad una sala di sterilizzazione autonoma” dice Alessio Filippi, infermiere del pronto soccorso dell’ospedale “Apuane” di Massa e membro del direttivo del gruppo.

“Il Gruppo chirurgia d’urgenza è nato a Pisa quarant’anni fa da un’idea del professor Enrico Cavina, direttore della chirurgia d’urgenza dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana – aggiunge Maria Carola Martino, Hospital Disaster Manager della AOUP – e dal 2024 l’ospedale da campo in cui operiamo ha ottenuto la certificazione europea. In Italia ce ne sono solo due certificati. Un bel risultato per la Toscana e per le sue aziende sanitarie“.

Da quando esiste, il Gruppo chirurgia d’urgenza e il suo ospedale da campo ha effettuato missioni in Turchia, Albania, Algeria, Iran, Sri Lanka, Cina, ad Haiti e in Nepal.

Ecco i nomi dei professionisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest che hanno partecipato all’esercitazione: Federico Filidei, Barbara Rocchi, Alessio Filippi, Stefano Benincasa, Monica Bruno, Gianni Stefanini, Debora Maglieri, Corrado Amadi, Vincenzo Scali, Giulia Fantoni, Nadia Musetti, Filippo Orlandini, Patrizia Coli, Francesca Franchini, Barbara Barsotti, Irene Colognori, Jessica Vecchio, Giacomo Marcatili, Alessandra Cubeddu, Chiara Bagnato, Riccardo Evangelisti.

Last modified: Giugno 8, 2026