Inaugurazione della mostra fotografica ‘n0w – Nearly Zero Waste’ all’Università di Pisa

PISA- Giovedì 5 dicembre, alle 12, si inaugura nel Giardino delle Biblioteche di Filosofia e Storia ed ex Salesiani (ingressi da piazza Torricelli/via Paoli) la mostra fotografica “n0w – Nearly Zero Waste”, organizzata dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (CoSA) dell’Università di Pisa. L’iniziativa fa parte della campagna mirata a migliorare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti.

Curata dalle artiste Giulia Bernini ed Elena Cappanera, la mostra è un percorso immersivo che evidenzia l’impegno dell’Università nella gestione sostenibile dei rifiuti. Ogni fotografia racconta una storia, invitando alla riflessione sull’importanza della partecipazione attiva nella cura dell’ambiente e della comunità. Il messaggio centrale è che anche il contributo di un singolo individuo può avere un impatto positivo a livello collettivo, trasformando l’approccio alla sostenibilità in un impegno condiviso.

Il progetto “n0w – Nearly Zero Waste” è promosso dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (CoSA) dell’Università di Pisa, in collaborazione con Conai, Contarina e il Comune di Pisa.

